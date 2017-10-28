Tır şoförlerinden Mehmet Köse, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın kapanmasının nakliyatçıları olumsuz etkilediğini, sınırı geçerek tampon bölgede yükünü boşaltacağını söyledi.Öncüpınar Sınır Kapısı, gümrük sistemindeki teknik çalışmalar nedeniyle 20 Ekim'de kapatılmıştı.