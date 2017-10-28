Tır şoförlerinden Mehmet Köse, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın kapanmasının nakliyatçıları olumsuz etkilediğini, sınırı geçerek tampon bölgede yükünü boşaltacağını söyledi.Öncüpınar Sınır Kapısı, gümrük sistemindeki teknik çalışmalar nedeniyle 20 Ekim'de kapatılmıştı.
Öncüpınar Sınır Kapısı yeniden açıldı
28.10.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapatılan sınır kapısındaki teknik çalışmalar, dün saat 18.00 itibarıyla tamamlandı. Saat 08.00'den itibaren yeniden açılan sınır kapısında geçişler başladı.
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515004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515004.aspx
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