İzmit Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan 353 metre uzunluğunda ve 151 bin 400 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.Çanakkale Boğazı, geminin geçişi sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.
Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
28.10.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Singapur bandıralı "Maersk Hong Kong" adlı dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Etiketler : Dev konteyner gemisi,Çanakkale Boğazı,İzmit Limanı,
515005 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515005.aspx
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