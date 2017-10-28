Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan 353 metre uzunluğunda ve 151 bin 400 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.Çanakkale Boğazı, geminin geçişi sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.