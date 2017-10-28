İzmit Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan 353 metre uzunluğunda ve 151 bin 400 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.Çanakkale Boğazı, geminin geçişi sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.