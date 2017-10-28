Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Silahla tehdit, hakaret, alkollü araç kullanma, mala zarar verme, mühürlenmiş bir yeri açmak adına mühür bozma, taksirle ölüme neden olma ve para cezası gibi suçlardan 1 yıldan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler operasyonda gözaltına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonunda yakalanan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.