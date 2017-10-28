Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada, Ramazan Güzle'nin kullandığı 26 ZB 388 plakalı kamyon ile Yücel Gül hakimiyetindeki 34 BK 6799 plakalı uzun yol otobüsü çarpıştı.

Kaza sonucu otobüste bulunan 15 kişi yaralanırken, kazazedelere ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra 15 yaralı Eskişehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan, kaza yerine önceden bırakılmış pancar yüklü ve lastikleri patlak bir römork ise, olay yerine gelen ekipleri yanılttı.