İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda DHKP/C ve silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıklara belirlenen avukatlara operasyon düzenledi. Operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu çatısı altında çalışan avukatların da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen avukatların, ikametlerinde ve bürolarında yapılan aramada çok sayıda hakkında toplama kararı bulunan örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu
28.10.2017 - 11:22 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıklara belirlenen avukatlara düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : İzmir,DHKP/C,avukatlara operasyon,
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