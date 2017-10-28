Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda DHKP/C ve silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıklara belirlenen avukatlara operasyon düzenledi. Operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu çatısı altında çalışan avukatların da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen avukatların, ikametlerinde ve bürolarında yapılan aramada çok sayıda hakkında toplama kararı bulunan örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.