Eminönü Hayvan Pazarında kaçak yollarla yurda sokularak yasadışı yöntemle hayvan satıldığının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde toplanarak operasyon için düğmeye bastı. Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan evcil hayvan mağazalarına giren ekipler dükkanlarda arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda satışını yasak olan çok sayıda sülük ele geçirdi. Mağazalarında yasak olmasına rağmen sülük satışı yapan 4 kişi hakkında kabahatler kanunundan ceza kesildi.
Mağazalarda yapılan aramalar sırasında vatandaşların çarşıya girişine izin verilmedi. Aramaların sonlandırılmasının ardından alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar çarşıya giriş yaptı.
İstanbul’da evcil hayvan operasyonu
28.10.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Eminönü’nde bulunan hayvan pazarına sabah saatlerinde şok bir operasyon düzenlendi. Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünü ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Koruma Ekipleri tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip katılırken, mağazalarda satışı yasak olan sülük satışı yapanlara ceza yağdırıldı.
Eminönü Hayvan Pazarında kaçak yollarla yurda sokularak yasadışı yöntemle hayvan satıldığının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde toplanarak operasyon için düğmeye bastı. Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan evcil hayvan mağazalarına giren ekipler dükkanlarda arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda satışını yasak olan çok sayıda sülük ele geçirdi. Mağazalarında yasak olmasına rağmen sülük satışı yapan 4 kişi hakkında kabahatler kanunundan ceza kesildi.
Etiketler : İstanbul,evcil hayvan operasyonu,Eminönü petshop,
515021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515021.aspx
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