Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ataşehir'de Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki trafik ışıklarında, yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını bekleyen bir sokak köpeği bir süre bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçti. Köpek daha sonra üniversitenin ana giriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu.





SOKAK KÖPEĞİ BEKLEDİ AMA O BEKLEMEDİ



Öte yandan aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti.



