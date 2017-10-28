Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 24 saat aralıksız çalışma yapan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sütlüce kontrol noktasında bir minibüsü durdurarak kimlik kontrolü ve arama yaptı. Kontrolde terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosundan olduğu tespit edilen terörist C.Y'yi fark eden ekipler, gözaltına aldı.Gözaltına alınan terörist ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca merkez Sütlüce noktasında yapılan yol kontrolünde minibüs içinde PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen bir şahıs güvenlik güçlerimizin dikkati sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.