Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, kuvvetli sağanağın, bugün Erzurum'un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır genelinde etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, yaşanacak olumsuzlukların İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili birimlere iletilmesi istendi.