Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Behramkale köyü, Akliman mevkisinde sahil şeridinde seyreden 3 otomobili takibe aldı.Bir süre sonra duran araçlardan yabancı uyruklu kişilerin inmesi üzerine harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu 45 kişiyi yakaladı.Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.Öte yandan, yabancı uyruklulara aracılık ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.