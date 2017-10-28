Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Behramkale köyü, Akliman mevkisinde sahil şeridinde seyreden 3 otomobili takibe aldı.Bir süre sonra duran araçlardan yabancı uyruklu kişilerin inmesi üzerine harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu 45 kişiyi yakaladı.Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.Öte yandan, yabancı uyruklulara aracılık ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de 45 yabancı uyruklu yakalandı
28.10.2017 - 13:27 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 45 kişi yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,kaçak göçmen,yaşam haberleri,
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