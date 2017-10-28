Kadıköy’de sokak içerisinde aracıyla seyir halindeyken durdurularak vurulan Selva Sağlam Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından savcı olay yerinde çalışmasını yaparken olay yeri inceleme ekipleri de delil incelemesi yaptı. İncelemeler sürerken olay yerine Selva Sağlam Yılmaz‘ın yakınları geldi. Selva Sağlam Yılmaz’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Direksiyon başında öldürülen kadının cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü
28.10.2017 - 17:24 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kadıköy’de direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Etiketler : İstanbul,Kadıköy,Selva Sağlam Yılmaz,cinayet,
515076 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515076.aspx
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