Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de sokak içerisinde aracıyla seyir halindeyken durdurularak vurulan Selva Sağlam Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından savcı olay yerinde çalışmasını yaparken olay yeri inceleme ekipleri de delil incelemesi yaptı. İncelemeler sürerken olay yerine Selva Sağlam Yılmaz‘ın yakınları geldi. Selva Sağlam Yılmaz’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.