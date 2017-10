Türkiye Gazetesi

Beyoğlu, Sütlüce’de lüks bir otelde meydana gelen olayda, Nisan ayında Türkiye’ye gelen İranlı üç kardeş, kendilerini korumaları için İngiltere’de faaliyet gösteren ünlü bir güvenlik şirketiyle anlaştı. Anlaştıkları şirket, İranlı üç kardeşi Türkiye’de güvenli bir şekilde kalması için Sütlüce’de bulunan bir otelin 5. ve 6. katını kiraladı. Kiralanan otel katlarında İranlı kardeşler korumalarıyla birlikte kalmaya başladı. İngiliz güvenlik şirketinin İstanbul’da bulunan bir güvenlik şirketinden de yardım alarak ortaklaşa çalıştıkları ifade edildi. Pazartesi günü İngiliz korumaların otelden ayrıldığı ve bunun ardından aynı akşam otele gelen üç şüphelinin kendilerini polis olarak tanıtıp İranlı kardeşlere kendileriyle gelmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine İranlı kardeşler polis olduklarını iddia ettikleri 3 şüpheliyle bir açana binerek kayıplara karıştı.

İranlı kardeşlerden A.S’yi arayan eşi ulaşamayınca, Türkiye’de ortaklık yaptıkları M.M’yi arayarak yardım istedi. M.M iş ortağı A.S’nin kaldığı otele gelerek kimseyi bulamayınca Haliç Polis Merkezi’ne giderek yardım istedi. İranlı kardeşleri bulmak için harekete geçen ekipler kaldıkları otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alınca şok gerçekle karşı karşıya kaldı. İranlı kardeşlerin otele gelen üç şüpheli tarafından bir araca bindirilerek götürüldüğü tespit etti. Görüntüler incelendiğinde kardeşlerin şüpheliler tarafından götürülmesinin ardından kendi güvenliklerini sağlamak için anlaştıkları İngiliz korumaların otel odasına gelerek 500 bin Euro değerinde mücevher, Rusya, Dubai ve Macaristan’da bloke durumda olduğu iddia edilen paraların çekilmesi için kullanılacak olan evrakları alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Mücevherleri ve evrakları alan 3 İngiliz korumanın Pazartesi günü Atatürk Havalimanı’ndan bir havayolu firmasına ait 15.40 seferiyle İngiltere’ye kaçtıkları öğrenildi. İngiltere’ye kaçan üç korumanın sorumlusu ve olayı planladığı iddia edilen P.S’nin ise 7 Ekimde Türkiye’den yurt dışına çıkış yaptığı belirtildi.

İranlı kardeşler için kayıp başvurusunda bulunulmasının ardından telefon sinyalinin kesildiğini tespit eden ekipler hareke geçti. Çarşamba akşamı kaybolan İranlı kardeşlerden A.S, iş ortağı ve olan M.M’yi arayarak polisler tarafından güvenli bir yerde tutulduklarını ve güvende olduklarını ifade etti. M.M ise beraber oldukları kişilerin polis olmadığını söylese de İranlı A.S buna inanmayarak telefonu kapattı. Aynı günün akşamında İranlı üç kardeş ticari bir taksiyle kaldıkları otele gelerek yaşananlar karşısında şok oldu. Kaldıkları otelde güvenliklerini sağladıkları İngiliz korumalar tarafından soyulduklarını anlayan İranlı kardeşler şikâyetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine gelen İranlı kardeşlerin ifadelerinde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. İranlı kardeşler A.S, M.S ve M.S Dubai, Macaristan ve Rusya’da milyarlarca dolar paralarının olduğunu iddia ederek yaşanan bu durumun organize bir suç şebekesine ait olduğunu iddia etti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olaya karıştıkları iddia edilen İran uyruklu Alman vatandaşı olan S.N, İran vatandaşı A.N, Lorient kod adlı Belçika vatandaşı U.D ve Türkiye vatandaşı olan O.A, Ö.C, A.Y gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.