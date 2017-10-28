Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik’te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan K. Ö. isimli şahıs uzun süren kovalamaca sonrasında polis tarafından ayağından vurularak durdurulmuştu. Çok sayıda suçtan sabıkası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen K. Ö tedavi için hastaneye götürülmüştü. Hastanede tedavisi tamamlanan şahıs , emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.