İstanbul Pendik’te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan K. Ö. isimli şahıs uzun süren kovalamaca sonrasında polis tarafından ayağından vurularak durdurulmuştu. Çok sayıda suçtan sabıkası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen K. Ö tedavi için hastaneye götürülmüştü. Hastanede tedavisi tamamlanan şahıs , emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uygulamadan kaçarken vurulan cezaevi firarisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi
28.10.2017 - 17:27 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te asayiş uygulamasından kaçarken ayağından vurularak durdurulan cezaevi firarisi şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak, tekrar cezaevine gönderildi.
Etiketler : Pendik,asayiş uygulaması,firari,
515078 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515078.aspx
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