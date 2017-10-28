Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç ilçesinde M.K. ve F.K. isimli şahıslarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde olduğu istihbaratını aldı. Motosikleti takibe alana ekipler, Şanlıurfa-Suruç karayolunda durdurarak arama yaptı. Aramada motosikletin çeşitli bölmelerinde gizlenmiş, satışa hazır 100’er gramlık toplam bir kilo ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Zanlılar jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu
28.10.2017 - 18:00 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde durdurulan motosiklette 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,uyuşturucu operasyonu,
515087 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515087.aspx
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