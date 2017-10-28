Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç ilçesinde M.K. ve F.K. isimli şahıslarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde olduğu istihbaratını aldı. Motosikleti takibe alana ekipler, Şanlıurfa-Suruç karayolunda durdurarak arama yaptı. Aramada motosikletin çeşitli bölmelerinde gizlenmiş, satışa hazır 100’er gramlık toplam bir kilo ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Zanlılar jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.