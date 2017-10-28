İddiaya göre, T.Ç. adlı şahıs ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ö.E. arkadaşları Ş.C., E.Ö., A.Y., O.Ç., H.A., E.Ö. ve U.D. ile birlikte silahla tehdit edilerek alıkonuldu. Yapılan şikayet üzerine 8 kişi polis tarafından silahlı yağma, darp, gasp, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hakaret ettikleri iddiası ile gözaltına alındı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 8 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.E. ile S.Ç. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta silahla alıkoymaya 8 gözaltı
28.10.2017 - 18:26 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesi iddiasıyla bir kişiyi silahla alıkoyan 8 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : zonguldak,haberler,alıkoyma,
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