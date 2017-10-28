Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Ciligöl köyü yakınlarında meydana geldi. Abdullah Buğday yönetimindeki 12 KM 0187 minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Hacılar köyünden halı sahaya maç yapmaya giden 19 çocukla birlikte 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe ve Bingöl'deki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza yerinde minibüsü kurtarma çalışmaları sürerken çekiciyi çarpmamak isteyen Ahmet K. İdaresindeki 47 PS 812 plakalı kamyon ani fren yapınca devrildi. Kamyonda bulanan 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ile ilgili soruşturma sürüyor.