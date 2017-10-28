Sahil güvenlik ekipleri, bir grup kaçağın Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli açıklarından Yunanistan'ın Sisam Adası'na doğru yol aldığını öğrendi. Harekete geçen 'TCSG Umut' gemisinin durdurduğu lastik botta, çoğu kadın ve çocuk olan Suriye ve Eritre uyruklu 57 kaçak yakalandı. Kuşadası'na getirilen kaçakların, ifadelerinin alınmasından sonra Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.
Kuşadası açıklarında 57 göçmen yakalandı
28.10.2017 - 18:55 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası açıklarından lastik botla Yunan adalarına gitmek için yola çıkan 57 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Etiketler : kaçak,göçmen,kuşadası,haberler,
515098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515098.aspx
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