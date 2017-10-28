Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri yürüttükleri çalışmalarda Kırıkkale’deki torbacılara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen R.Y.’yi Çallıöz Mahallesi’nde üzerinde bir miktar eroin ile birlikte yakaladı. Ankara’da ikamet ettiği öğrenilen R.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. R.Y. çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.