Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri yürüttükleri çalışmalarda Kırıkkale’deki torbacılara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen R.Y.’yi Çallıöz Mahallesi’nde üzerinde bir miktar eroin ile birlikte yakaladı. Ankara’da ikamet ettiği öğrenilen R.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. R.Y. çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu
28.10.2017 - 19:27 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından şehre uyuşturucu sevkiyatına aracılık ettiği belirlenen bir kişi yakalanarak tutuklandı.
Etiketler : uyuşturucu,operasyon,haberler,Kırıkkale,
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