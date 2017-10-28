Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), Göksun ilçesinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.