Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), Göksun ilçesinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Kahramanmaraş'ın iki ilçesine hayati uyarı!
28.10.2017 - 20:05 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli, Göksun ilçesinde ise kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Etiketler : yağmur,sel,haberler,kahramanmaraş,
515109 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515109.aspx
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