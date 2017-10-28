Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Saray İlçesi Kurtdere Mahallesi yolunda meydana geldi. Volkan Sarıçam yönetimindeki 34 ZE 1469 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü koltuğunda sıkışan Sarıcam yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Volkan Sarıçam, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sarıçam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.