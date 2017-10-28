Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, trafikte aksamalara neden oldu, birçok evi su bastı, rögar kapakları yerinden çıktı ve sokaklar su altında kaldı. Sunay Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Çetin'in evini su bastı, eşyalar kullanılmaz hale geldi. Muş Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı, etkili olan sağanaktan dolayı çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi. Birçok mahallede su baskınları yaşandığını ve ekiplerin çalışma başlattığını belirtti.

Mahalle Muhtarı Şahin Çiftçi ise etkili olan yağmur nedeniyle mahallede birçok rögarın patladığını, ilk belirlemelere göre 6 evi su bastığını ve evlerdeki eşyaların büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

