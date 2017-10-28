Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Abide Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 FE 800 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ali Y., Murat Y. ve Mehmet Y. yaralandı. Yaralılardan Murat ve Mehmet Y., ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Ali Y. ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.