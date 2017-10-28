Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü üzerinde İbrahim Halil Akdağ idaresindeki 02 HY 998 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AD 884 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Bahattin Gelen idaresindeki 03 BD 719 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücüler Akdağ ve Gelen ile araçlardaki Bülent Dişkaya ile Onur Kalan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.