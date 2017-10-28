Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'daki kavşakta meydana geldi.  Seyir halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada iki araçtaki toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaye, ambulans ve polis  ekipleri sevk edildi. Yaralaılar çevre hastanelere kaldırılırken ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor. 