Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'daki kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada iki araçtaki toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralaılar çevre hastanelere kaldırılırken ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.
Beşiktaş'ta arabalar çarpıştı, 5 yaralı var
28.10.2017 - 23:25 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş iki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada 5 kişi yaralandı.
Etiketler : beşiktaş,beşiktaş kaza,trafik kazası,haberler,
515143 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515143.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER