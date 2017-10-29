Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Gülaldı Mahallesi'nde bulunan tarlada hareketsiz yatan kişiyi gören çobanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları incelemede hareketsiz yatan kişinin tabancayla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde ruhsatsız tabanca bulan ekipler, cesedin Adıyaman'da işlenen cinayetin aranan zanlısı Halil Can'a (52) ait olduğunu tespit etti. Ekiplerin incelemesinin ardından ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.