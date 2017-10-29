Bursa-Ankara karayolunda 17 yaşındaki Sait Y'nin (17) kullandığı 16 PF 784 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi mevkisinde inşaat halindeki alt geçide devrildi.
Kazada ehliyetsiz sürücü ile aynı araçta bulunan 17 yaşındaki arkadaşları Hüseyin A, Serkan B. ve Hüseyin İ. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bursa'da otomobil alt geçide devrildi: 4 yaralı
29.10.2017 - 01:18 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin inşaat halindeki alt geçide devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara karayolunda 17 yaşındaki Sait Y'nin (17) kullandığı 16 PF 784 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi mevkisinde inşaat halindeki alt geçide devrildi.
Etiketler : bursa,bursa kaza,trafik kazası,
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