Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Cezmi Kartay Caddesi yan tarafında bulunan kapalı otopark önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra burada kavga etmeye başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik sokakta da devam etti. Tarafların bir birlerine bıçaklarla saldırdığı kavga da M. D. (21) ile Ü.A. (25) yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yaralılar kendi imkanları ile gittiği özel bir hastaneden ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.