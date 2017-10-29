Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayazı'da akşam saatlerinde başlayan kağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde günboyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili kar yağışı nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı. Ağrı-Erzurum karayolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkisinde ise kar yağışı tipiye dönüştü. İlçe sakinlerinden Fuat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın bu yıl erken geldiğini ve hava sıcaklıklarının da düştüğünü belirterek, "Ekim ayında kar yağıyor. Mutlu olduk ama kış zor geçecek gibi görünüyor." dedi.