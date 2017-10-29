Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 02.30 sıralarında E-5 üzeri Edirnekapı Metrobüs durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 AK 3003 plakalı araç ile 34 YB 2996 plakalı araç kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.