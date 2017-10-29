Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir bankanın Mersin Erdemli Şubesi’nde 30 Eylül 2013 tarihinde meydana gelen olayda, hesabına para yatırmak için sıra bekleyen bir müşterinin cebinde bulunan 3 bin 800 lirası kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Bankanın gerekli güvenlik tedbirlerini almaması sebebiyle sorumluluğu bulunduğunu ileri süren müşteri, Erdemli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 3 bin 800 liranın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ilgili bankadan tahsil talebiyle tazminat davası açtı. Mahkemede savunma yapan banka avukatı, müvekkilinin herhangi bir kusur ve sorumluluğunun bulunmadığını belirtip davanın reddini istedi. Mahkeme, bu talebi kabul etti. Davacı, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay, davacıyı haklı bularak, bankanın çalınan parayı faiziyle müşteriye geri ödemesine hükmetti.