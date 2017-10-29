Kocasının da diyaliz hastası olduğunu belirten Kutlu “Eşim yatalak, bir tek emekli maaşı var. Her türlü ihtiyacı ile ben ilgileniyorum. Tedavisi için diyaliz merkezine götürdüğümde mecburen çocuklarımı eve kilitliyorum. Birkaç defa bakıcı tuttum, her seferinde bakıcılar işi bıraktı. Oğullarıma ve kocama bakmakta zorluk çekiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.
Oğulları ve kocasına tek başına bakıyor
29.10.2017 - 07:18 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli İzmit’te yaşayan Nermin Kutlu, 14 ve 23 yaşlarındaki iki oğlunun otistik olduğunu söyledi.
Etiketler : nermin kutlu,kocaeli,
515199 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515199.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER