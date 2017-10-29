Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocasının da diyaliz hastası olduğunu belirten Kutlu “Eşim yatalak, bir tek emekli maaşı var. Her türlü ihtiyacı ile ben ilgileniyorum. Tedavisi için diyaliz merkezine götürdüğümde mecburen çocuklarımı eve kilitliyorum. Birkaç defa bakıcı tuttum, her seferinde bakıcılar işi bıraktı. Oğullarıma ve kocama bakmakta zorluk çekiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.