Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ekim'İn 94’üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için trafik polisi kontrol noktalarında alternatif yollar için yönlendirmede bulundu.

