29 Ekim'İn 94’üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için trafik polisi kontrol noktalarında alternatif yollar için yönlendirmede bulundu.
İstanbul’da 29 Ekim nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatıldı
29.10.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.
29 Ekim'İn 94’üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için trafik polisi kontrol noktalarında alternatif yollar için yönlendirmede bulundu.
Etiketler : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları,Vatan Caddesi,94’üncü yıldönümü kutlamaları,
515230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515230.aspx
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