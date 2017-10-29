Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'a iki kentte operasyon düzenlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda DEAŞ'ın kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen 22 zanlıyı gözaltına aldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, "pala" olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

BİR OPERASYON DA İZMİR'DE



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah İzmir il merkezi ve Menemen İlçesi'nde yaptıkları eşzamanlı operasyonlarda, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları ifade edilen 2'si kadın 10 kişiyi yakaladı. Hepsi Suriye uyruklu olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İzmir'de son 2 günde yakalanıp gözaltına alınan DAEŞ şüphelilerinin sayısı 15'e yükselmiş oldu.