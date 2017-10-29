Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli hayat ve güvenli gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen Gelecek Sizinle Güzel Projesi etkinliği için 19 Mayıs İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulunda işitme öğrenciler ile bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 100 temel eserden oluşan 300 kitabı okula bağışlayan polisler daha sonra da öğrencilerle birlikte 1 saat boyunca kitap okudu.

Etkinlik ile ilgili olarak öğrencilere bilgi veren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı polis memuru Kadir Sümer uluslararası işaret dili ile yaptığı açılış konuşmasında, “Bizler Samsun Emniyet Müdürlüğünden geliyoruz. Gelecek Sizinle Güzel Projesi için buradayız. Şimdi hep birlikte kitap okuyacağız. Kitap okuma alışkanlığı kendiniz için ve ülkemiz için çok önemlidir. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

Başarı için hiçbir sorunun engel olamayacağının altını çizen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Turgay Begen, “ÇOGEP kapsamında Gelecek Sizinle Güzel Projesi’ni hazırladık. Bu proje kapsamında siz öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştireceğiz. Kitap okumak ve bunu alışkanlık haline getirmek çok güzel bir duygudur. Ne kadar çok kitap okursak o kadar çok bilgi sahibi oluruz. Yazın Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatları yapıldı. Sizler de izlemişsinizdir. Aslında hiçbir şey sizlere engel değil. Bunun en güzel örneğini yazın gördünüz. İşitme engelli sporcular birçok dalda çok güzel başarılar elde ettiler. Sizlerin de o başarıları örnek alıp, hiçbir şeyi engel olarak görmeden çalışmanız gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler kitaplarını okurken sınıfa aniden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı maskot ‘Kanka’ girdi. Öğrenciler Kanka’ya yoğun ilgi gösterirken, daha sonrasında kitap okumaya devam etti.