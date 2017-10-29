Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle meydanında yapılan asker eğlencesi sırasında Burak G. ile Oğuz A. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada Burak G. elindeki bira şişesiyle Oğuz A.'nın kafasına vurdu. Kavga tarafların arkadaşlarının da araya girmesiyle büyüdü. Sopaların ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Mustafa A., Ayhan K., Hasan A. ve darp edilen Oğuz A. ile Mehmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan tüfekle vurulan Mustafa A., Ayhan K. ve Hasan A. yapılan ilk müdahalelerin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kavga esnasında tüfek kullandıkları öne sürülen ve kaçan Emrah Y., Burak G., Fazıl K., Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.