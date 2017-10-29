Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bornova Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'dan bir grup genç, Bornova istasyonundan metroya yolcu gibi bindi, ardından Türk bayraklarını çıkararak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okudu.

Aynı zamanda işaret dilini de kullanan gençler daha sonra yolcularla birlikte 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Gösterdikleri performans hakkında konuşan Melih Karaman, "Cumhuriyetimizin 94. yılında hem halkımızla iç içe, hem de interaktif bir gösteri yapalım dedik. Yolcular da bu coşkuya ortak oldu. Marşımızın ilk kıtasını bir durak boyunca okuduk. Gösteri interaktif olduğu için bir süre sonra yolcular da 10. Yıl Marşı'nı okumaya ve bizi alkışlamaya başladı" dedi.