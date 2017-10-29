Kaza, saat 18.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen Caddesi’nden merkez istikametine seyreden 06 T 3385 plakalı taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Orta refüjdeki kaldırıma çarparak karşı şeride geçen taksi, Dikmen istikametine seyreden 06 T 1094 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
29.10.2017 - 19:11 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçen taksi, başka bir taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Etiketler : ankara,ankara kaza,trafik kazası,haberler,
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