Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın Batum kentinde deniz kenarında erkek cesedi bulunması üzerine Gürcü yetkililer, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğuna bilgi verdi. Başkonsolosluk yetkilileri de üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Artvin ve Rize'de kaybolan bir şahsa ait olma ihtimaline karşı her iki ilin valiliklerini bilgilendirdi. Bunun üzerine irtibata geçilen Yüksek Çabuk'un (53) ailesinden iki kişi, cesedi teşhit etmek için Batum'a gitti. Aile fertleri, üzerindeki kolye ve giysilerden cesedin Yüksel Çabuk'a ait olduğunu tespit etti. Çabuk'un cesedinin, yarın Türkiye'ye gönderileceği bildirildi. Fındıklı'da, 16 Ekim'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Çağlayan Deresi kenarında odun toplayan Yüksel Çabuk, suya düşerek kaybolmuştu. Çabuk'un bulunması için AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerince yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.