Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir süre önce açılan av sezonunun ardından şehir dışından bölgeye gelen avcılardan birinin, il merkezine bağlı Kılıçkaya köyünde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan bozayıyı tüfekle vurarak öldürdüğü yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine köye giden jandarma, bölgede avlanan 6 kişilik avcı gurubundaki K.K'nin (36), bir bozayıyı vurarak telef ettiğini saptadı. Jandarma ekiplerince yakalanan K.K. hakkında, sevk edildiği Erzincan Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerince yasal işlem başlatıldı. K.K'ye koruma altındaki ayıyı avladığı gerekçesiyle 363 lirası idari olmak üzere toplam 16 bin 363 lira para cezası uygulanacağı belirtildi. Jandarma ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak ya da usulsüz avcılığa karşı kentteki denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

