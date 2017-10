Türkiye Gazetesi

Mardin’in Ömerli ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce iki aileden 5 kişinin öldürülmesi sonucu Altuğ ve Kaya aileleri arasında kan davası başlamıştı. Aileler, uzun yıllardır kanaat önderleri ve barış heyetlerinin araya girmesine rağmen ikna edilememişti. 20 yıllık barış çabaları bugün karşılığını buldu. Barış komitesinde yer alan kanaat önderleri Necmi Öncel, Mehmet Fidan, Abdulkadir Sincar, Cemal Sincar, Zeyni Toparlı ve Sabahattin Evrensel’in ikna ettiği iki aile, aralarındaki husumeti bitirdi. Aileler, 70 kuzunun kesildiği yemekte bir araya gelerek, kucaklaştı. Barışa, yemeğe katılan 5 bin kişi de tanıklık etti.

“Husumet yapma lüksümüz kalmamıştır”

Barış yemeğine, Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Çetinsoy ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar da katıldı. Dündar, iki aile arasındaki husumetin sona erdirilmesi için bir araya geldiklerini belirterek, “Bölgemizin her ne kadar son yıllarda azalmış olsa da kangreni olan kan davalarının bitmesi için gösterdikleri fedakarlık için her iki ailemize de teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı bir coğrafyada yaşamamızdan kaynaklı bizlerin birbiriyle husumet yapma lüksü kalmamıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceğimiz her türlü çalışmanın gelecek nesillere çok büyük faydalar sağlayacağını biliyoruz” dedi.

Kaymakam Erol Korkmaz ise hep böyle hayırlı işlerde bulunmayı ve şahitlik etmeyi dilediklerini belirterek, “Peygamber Efendimiz hutbesinde, ‘Kan davasını bitirdim. İlk bitirdiğim kan davası da, amcamın oğlu Hazreti Abbas’ın kan davasıdır’ diyor. Kötü adetlerimiz de, çok güzel adetlerimiz de var. Ben de Adıyamanlıyım, bölgenin insanıyım. Aynı zamanda İstanbul’da, batıda büyüdüm. O yüzden çok rahat gözlemleyebiliyorum. Bize gıptayla baktıkları güzel adetleri var batıların ve Anadolu’nun diğer tarafındaki insanların. Bir de böyle kötü adetlerimiz var. Bu kötü adetleri bitirmeye vesile olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.