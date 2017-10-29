Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Kavşağı mevkisindeki uygulama sırasında Doğubayazıt’tan İstanbul’a giden 06 FY 2205 plakalı tırı durdurdu. Tır dorsesinde, Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 9’u kadın, 8’i çocuk 148 kaçak yakalandı. Tıra el konulurken kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsü gözaltına alındı. Tosya İzzet Aksalur Spor Salonu'na götürüllen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara yemek ikram edildi.