Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 22.00 sularında Kocaeli TEM Otoyolu Bölge Trafik mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasemin K. idaresindeki 55 JT 760 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına girerek takla attı. Kazada araç sürücüsü Yasemin K. ve Özcan A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.