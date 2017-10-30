Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerindeki Ersan Özdemir'e ait iki iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı nedeniyle iş yerinin camlarında hasar oluşurken, camlarda kurşun izleri ve yerde boş kovanlar olduğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.