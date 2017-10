Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, “dünya ve Türkiye’deki trafik kazaları ile ölen ve yaralanan kişi sayıları” hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda AK Parti Erzurum Milletvekili de olan Ilıcalı’nın verdiği verilere göre, dünya genelinde, bir yılda trafik kazalarında 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor, 50 milyondan fazlası yaralanıyor. Bu trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar. Kazalarda saatte 158 kişi, her 3 dakikada bir ise çocuk ölüyor. Türkiye’de de trafik kazası sonucu her gün yaklaşık 20 kişi hayatını kaybediyor, 838 kişi de yaralanıyor. Kazalarda kusur oranının yüzde 99’u sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere, insan faktöründen kaynaklanıyor.

2 MİLYON 629 BİN YARALI

Öte yandan Türkiye’de son 10 yılda ölüm ve yaralama ile sonuçlanan 1 milyon 518 bin kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucunda, 51 bin 839 kişi can verdi, 2 milyon 629 bin kişi de yaralandı. Ülkede geçen yıl meydana gelen 185 bin kazada 3 bin 493 kişi olay yerinde, 3 bin 807 kişi de kazadan sonra öldü, 303 bin kişi ise yaralandı. Ülkeye maliyeti 39 milyar lira olarak gerçekleşti. Kazalar en fazla temmuz, en az şubat ayında meydana geldi. Gün olarak en fazla cumartesi, en az salı günü gerçekleşti.

Asker olacaklardı

Kayseri Pınarbaşı-Malatya kara yolunda seyreden bir otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoförün yönetimindeki tıra çarptı. Tırın altına giren araç bir süre sürüklendi. Feci kazada 3 gün sonra askere gidecekleri belirtilen Ömer Ekinci (20) ile Ferdi Aksu (20) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan arkadaşları Savaş Uslu (21), Kurthan Aksu (18) ve Süleyman Ekinci (20) ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, tır şoförünü gözaltına aldı. Ölen 15 yıllık arkadaşlar da toprağa verildi.