Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul hava durumu, yağmur ne kadar sürecek haberleri burada. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; sabah saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın kuzey, Erzincan ile Erzurum'un güney ve Muş'un batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın kuzey, Erzincan ile Erzurum'un güney ve Muş'un batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde azalma, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

UŞAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORDU °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde ve sabah saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın kuzey, Erzincan ile Erzurum'un güney ve Muş'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SIIRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı