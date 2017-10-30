Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza 03:00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Avcılar istikametine giden Ceyda S., yönetimindeki 34 EZ 3531 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü Ceyda S., kaza sonrası araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede araç sürücüsü Ceyda S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası TEM Otoyolu Avcılar istikameti kısa bir süre trafiğe kapatılırken, cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tek şeritli olarak açıldı. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Ceyda S.,’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Polis’in olay ile ilgili incelemesi sürüyor.