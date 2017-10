Türkiye Gazetesi

Kendisine şiddet uyguladığı için eşine boşanma davası da açan koca, "Buradan sesleniyorum kimse karısını öldürmesin, öldürenler cezaevinde çok pişman. Sizi tetikleyenler olur kardeş namustur falan diye ama cezaevine girdikten sonra her şey bitiyor. Tek başına kalıyorsun vicdan azabından ölen babalar gördüm. Boşayın gitsin o çocuklarınıza hamallık yapın simit satın ama bakın" dedi. Sabit Avcılaroğlu (42), 7 yıl önce Ümmühan Avcılaroğlu (32) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. Sabit Avcılaroğlu, karıştığı bir olaydan dolayı 2013 yılında cezaevine girdi. 4 yıl 4 ay hapis cezası alan Avcılaroğlu, cezasının bitmesine 4 ay kala iyi halden Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak cezaevinden çıktı. Ancak, Avcılaroğlu ile eşinin arasında sorun yaşanmaya başladı. Eşi, Avcılaroğlu'nun kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek polise başvurdu, çocuklarını alıp evi terk etti. Ayrıca Ümmühan Avcılaroğlu, kocasının evde olmadığı dönemler eve gelip kapının kilidini kırıp içeri girerek eşyaları almaya başladı. Sabit Avcılaroğlu buna karşı koyduğunda ona da şiddet uyguladı. Bu nedenle Sabit Avcılaroğlu savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Geçen ağustos ayında 8. Aile Mahkemesi, Ümmühan Avcılaroğlu'na kocasına 1 ay yaklaşmama cezası verdi. Ancak 1 aylık ceza bitince kadın tekrar eve gelip Sabit Avcılaroğlu'na saldırıp şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine 18 Ekim günü Sabit Avcılaroğlu tekrar savcılığa suç duyurusunda bulundu. 8. Aile Mahkemesi, Ümmühan Avcılaroğlu'na eşinin bulunduğu, eve, iş yerine ve okula 1 ay yaklaşmama, hakaret, şiddet tehdidi, aşağılama ve küçük düşürücü sözlerde bulunmama, mağduru iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme, bulundurması ya da taşınmasına kanunen izin verilen silahları polise teslim etme, bu yasaklara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilmesine, yasaklara aykırılığın tekrarında ise bu cezanın 15 günden 30 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



"Çocuklarım ortada kaldı"

Sabit Avcılaroğlu, çocukları ve eşi için iyi hal göstererek cezaevinden adli kontrol şartıyla 4 ay erken çıktığını belirterek, "Beni 6 sene bekleyen eşim çıktıktan sonra evi bahane etti 1 gün bile beraberliğimiz olmadı ve çeşitli bahaneler üreterek benden uzaklaştı. Şu an benim 2 çocuğum ortada kaldı. Devamlı benden şikayetçi oluyor yok beni dövdü, bana vurdu ve kendini tırmalıyor gibi şeyler söylüyor. Savcıma sesleniyorum baksınlar parmak izi tırnak izi ya da bir gören varsa çıksın bunları yaptı desin bana 20 sene verin yatayım. Kendi bana şiddet uyguluyor. Evime gelip kilidi kırıp içerideki eşyaları alıyor. Ben bu nedenle kendisine ikinci kez uzaklaştırma cezası aldırdım. Ben 3 aydır çocuklarımı görmüyorum onları sokak aralarından seviyorum. Babaysanız bunun ne demek olduğunu iyi bilirsiniz" dedi.



"Kimse kadınları öldürmesin"

Avcılaroğlu, cezaevi hayatını çok iyi bildiğini ifade ederek şöyle devam etti:"14 yıllık cezaevi hayatım var neyin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Şimdi ortada 2 tane çocuk var ben evlenirken ortada bir şey yoktu. 2002 yılının cezasını yatıp çıktım. Önceden çocuklarım yoktu hiçbir şey düşünmüyordum. Allah rızası için şu namus cinayeti falan söylüyorlar. Benim 13 yıllık cezaevi hayatım var bu cinayet işleyip çocuklarını ortada bırakanlar karşınızdaki bir can bir defa bunu bilin. Benim 2 tane çocuğum var sizin yapacağınız tek şey sineye çekin ve karşısına çıkıp Allah’ından bul deyin. Sizi tetikleyenler olur kardeş namustur falan diye ama cezaevine girdikten sonra her şey bitiyor. Tek başına kalıyorsun vicdan azabından ölen babalar gördüm. Boşayın gitsin o çocuklarınıza hamallık yapın simit satın ama bakın. Kadınları öldürmeyin."