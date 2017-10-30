Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Erciş karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. ‘Şila’ isimli dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, aracın ön kapı içlerine zulalanmış 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.N.D. ve A.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
Van’da 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi
30.10.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler : eroin,van,haberler,
515457 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515457.aspx
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