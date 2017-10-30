Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Erciş karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. ‘Şila’ isimli dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, aracın ön kapı içlerine zulalanmış 35 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.N.D. ve A.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.