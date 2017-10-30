Dünyada balon turizminin başkenti olan Kapadokya’da sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Kapadokya’da balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 günüdür yapılamıyor. 