Dünyada balon turizminin başkenti olan Kapadokya’da sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Kapadokya’da balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 günüdür yapılamıyor.
Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi
30.10.2017 - 11:01 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : kapadokya,balon,balon turları,nevşehir,
515460 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515460.aspx
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