Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’da etkisini sabah saatlerinde de artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte çam ağaçları beyazlara büründü.
Kar yağışının gece saat 00.00 sıralarında başladığını ve 10 santimetreyi bulduğunu belirten köylüler, traktörleriyle şehir merkezine hareket etmeye başladılar.
Bolu beyaza büründü, 10 santim kar var
30.10.2017 - 11:58 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu.
Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’da etkisini sabah saatlerinde de artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte çam ağaçları beyazlara büründü.
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